محافظ القاهرة: استمرار عمل فرق الإنقاذ لإغاثة الأطفال والمشردين بشوارع العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، على الجهود المبذولة من مديريتي التضامن الاجتماعي والشئون الصحية في تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لمواطن القاهرة من المشردين والأطفال بلا مأوى، والتي تعمل يومياَ من خلال 5 فرق مشتركة من الجانبين مزودة بسيارة مجهزة من التضامن الاجتماعي بها مسعفون وأخصائيون نفسيون وأخصائيون اجتماعيون، إضافة إلى بطاطين ووجبات جاهزة يتم توزيعها طبقا لاحتياجات الحالات ويرافقهم سيارات إسعاف لتوقيع الكشف الطبي السريع وإحالة الحالات المرضية إلى المستشفيات في حالة الاحتياج.

وصرح محمد السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بأن فرق الإنقاذ المشتركة تجوب يوميا أكثر الأماكن والميادين التي يتجمع بها الأطفال بلا مأوى والمشردون والمفقودون، ويتم التواصل معهم بمعرفة مجموعة من المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين للتعرف على حالتهم وتفاصيل مشاكلهم الاجتماعية والنفسية بشكل دقيق.

وأشار إلى أن جولات وتحركات فرق الإنقاذ والإغاثة في إطار مبادرة "حياة كريمة" أسفرت على مدار الخمسة أيام الماضية وحتى اليوم عن التعامل مع 160 حالة من المشردين والكبار الذين فقدوا المأوى، استجاب منهم 10 حالات تم إيداعهم في دور الرعاية المناسبة وتم تقديم يد العون والمساعدات الملحة لباقي الحالات، بما يضمن عدم عودتهم مرة أخرى للإقامة بالشوارع والطرقات.

كما نجحت فرق أطفال بلا مأوى في إنقاذ وفحص 110 أطفال من أطفال الشوارع وحالات التسول، جرى إيداع 5 حالات منهم في دور رعاية الأطفال الملائمة لأعمارهم، في حين تم التواصل مع باقي الحالات وذويهم وتمت عودتهم وتسليمهم إلى أسرهم مع تقديم كافة احتياجاتهم الحياتية اللازمة لعودة الأمان والدفء الأسرى لهم.

وشملت حملات فرق الإغاثة أيضاَ تقديم الإسعافات الأولية لعدد 10 حالات مسنة، وجرى تحويل الحالات المرضية الصعبة إلى المستشفيات لتلقى العلاج والرعاية العاجلة.

وقال مدير تضامن القاهرة: إن التحركات في إطار المبادرة الإنسانية تمكنت من تقديم أكثر من 223 وجبة ساخنة جاهزة للحالات المحتاجة، وتوزيع أكثر من عدد 80 بطانية وغطاء للحالات الأكثر احتياجا والتي تعاني من البرد.​