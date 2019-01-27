إسرائيل تعترف بجوايدو رئيسًا لفنزويلا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلنت إسرائيل اليوم الأحد، اعترافها بخوان جوايدو، رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا، التي تشهد احتجاجات منذ ما يقرب من أسبوع ضد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو عبر موقع "تويتر"، قال فيه: "تنضم إسرائيل إلى كل من الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية وأوروبا في الاعتراف بالقيادة الجديدة في فنزويلا".

وأعلن خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، بسبب اعتراضه على نتيجة الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي، وفاز فيها نيكولاس مادورو، والتي احتجت عليها المعارضة.

واعترفت الولايات المتحدة وكندا وعدة دول في أوروبا بخوان جوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا، وأمهلت فرنسا وإسبانيا وألمانيا مادورو مهلة 8 أيام للدعوة لانتخابات قبل أن تعترف بجوايدو رئيسًا.

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