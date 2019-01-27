تفاصيل اجتماع "إفريقية النواب" ووزارة الطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، اجتماعًا صباح اليوم، لمناقشة "الرؤية المستقبلية لوزارة الطيران المدني لدعم توجه مصر لإفريقيا".

وأكد رضوان، خلال اللقاء، أهمية وزارة الطيران المدني ونشاط الشركة الوطنية في دعم العلاقات المصرية الإفريقية، فقد ظهر ذلك جليًا خلال لقائه بالعديد من سفراء الدول الإفريقية الذين طالبوا بوجود رحلات مباشرة أو مشتركة لشركة مصر للطيران.

وعرض المستشار أمجد عارف، مستشار الوزير، خطة وزارة الطيران لإفريقيا، موضحًا أنه بالرغم من وجود العديد من المعوقات التي تواجه قطاع الطيران المدني في إفريقيا، إلا أن الشركة تلتزم بالاتفاقيات الثنائية والخاصة بحقوق النقل وتبادل الحريات داخل القارة مع العديد من الدول الإفريقية، والتي من خلالها تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بمد خطوطها إلى 24 دولة إفريقية.

وتابع مستشار وزير الطيران: وفي إطار استراتيجية مصر للطيران للتوسع في إفريقيا تقوم الشركة حاليًا خلال موسم شتاء 2018/2019 بتشغيل 197 رحلة أسبوعية للمدن الإفريقية، والتنسيق مع سلطة الطيران المدني لتحديث الاتفاقيات الثنائية وتبادل حقوق النقل مع الدول الإفريقية بما يتماشى مع توجه الدولة لتنمية العلاقات الإفريقية.

وأوضح النائب طارق رضوان، أن مصر دولة محورية فهي المعبر بين الشمال والجنوب وأن عدد 24 دولة عدد ضعيف لا يتناسب مع قدرات مصر، متسائلًا.. لماذا لا يتم تشغيل خطوط طيران مشتركة؟ ومطالبًا بوضع خطة استراتيجية تشترك فيها كل الجهات المعنية لتطوير منظومة الطيران المدني.

وقال رئيس إفريقية النواب، إن اللجنة بصدد عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة إمكانية التنسيق بين الجهات المعنية في الشأن الإفريقي لوضع خطة عامة لتعزيز التوجه المصري نحو إفريقيا، مطالبًا بضرورة وضع استراتيجية برعاية مجلس الوزراء لحل كافة المشاكل التي تعوق التواصل مع الدول الإفريقية.

وتسائل النائب طارق رضوان، عن خطة وزارة الطيران خلال المرحلة القادمة للتوسع في إنشاء الخطوط الجوية المتجهة إلى إفريقيا.

أوضح عمرو محمود، مساعد رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للشئون الجوية، أن الشركة برغم تحقيقها الكثير من الخسائر خاصة في الخطوط المتجهة لإفريقيا إلا أنها مستمرة في تشغيلها كونها ذات صلة بالأمن القومي المصري، وتتفق مع توجه مصر نحو إفريقيا، لافتًا إلى أنه سيتم تسيير خط لدوالا وكيجالي عام 2019، وأبوجا وابيدجان وجيبوتي عام 2020، والجابون وجنوب الكاميرون عام 2021

وأوصى رئيس لجنة الشئون الإفريقية، بضرورة عرض نتيجة الاجتماع على الوزير والتوصيات التي أدلى بها الأعضاء، مع ضرورة عقد لقاء عاجل معه لمناقشة هذه التوصيات خاصة مع تزايد طلبات سفراء الدول الإفريقية والتي تتعلق بتسيير خطوط طيران مصرية مباشرة إليها.