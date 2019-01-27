محمود الضبع يلقي الضوء على وفاة صلاح عبد الصبور في ذاكرة معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

ألقى الناقد الدكتور محمود الضبع، الضوء على واقعة وفاة الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، في جلسة عاصفة جمعته بعدد من كبار المثقفين، مثل الفنان التشكيلي بهجت عثمان، ووزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي وغيرهم.

وقال الضبع، في ندوة "ذاكرة المعرض" التي تناولت سيرة الشاعر صلاح عبد الصبور، اليوم الأحد، في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه ليس محققًا بالتاريخ ليتهمه بالبعض بالتوقف حول من أخطأ منهم، وأن أكثر ما يهمه أثبات أن الأزمة التي شهدها عبد الصبور خلال حياته، أنه تولى رئاسة هيئة الكتاب ومعرض الكتاب سنة 1983، وقيل له: "انت بعت نفسك بملاليم ياصلاح"؛ وذلك لأنه لم يعارض مشاركة إسرائيل في المعرض، ولم يكن هذا الأمر حقيقيًا.

وأكد الضبع، أن لا أحد يتناول الشخصية التاريخية، وضرب مثلًا بالزيني بركات، مشيرًا إلى أن الشخصية التاريخية للزيني بركات تختلف عما قدمه جمال الغيطاني في مسلسله الشهير تمامًا.

وأشار الضبع إلى أن بعض المبدعين يتركون أبناءً بعد وفاتهم، وبعضهم لم يترك، مؤكدا أن عبد الصبور ترك جيلًا كبيرًا، بينما لم يترك توفيق الحكيم.

فيما أكد الشاعر محمد سليمان أن الواقعة التي أثرت في صلاح عبد الصبور قبل وفاته، هو أنه جرى تعيينه مستشارًا ثقافيًا لمصر في الهند، وجرى تعيين أحد الأشخاص الذين يقلون عنه كفاءة في لندن، وكان يرى أنه أحق بذلك.