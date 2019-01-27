مصرع أكثر من 10 أشخاص فى انهيار عدة منازل بهولندا

انفجار فى لاهاى بهولندا وكالات: أعلن التلفزيون الهولندي عن انهيار عدة منازل في مدينة لاهاي، جراء انفجار ضخم، حسبما أوضحت قناة "روسيا اليوم" فى ضخم، حسبما أوضحت قناة "روسيا اليوم" فىخبر عاجل لها. وأوضح أنه ما بين 10 إلى 20 شخصًا تم مصرعهم عقب انهيار المنازل في لاهاي.

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