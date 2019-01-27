شكرى يبحث مع بيدرسون مستجدات الأزمة السورية

كتبت تهاني شعبان

بحث سامح ‏شُكري وزير الخارجية مع جير بيدرسون المبعوث الأممي الجديد إلى ‎سوريا آخر مستجدات الأزمة السورية وسُبل تسويتها.

كان بيدرسون قد وصل إلى القاهرة، قادماً من ألمانيا فى أول زيارة له إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام.

ويستعرض بيدرسون، خلال الزيارة، آخر التطورات فى سوريا وسبل التوصل إلى حل سياسى للأزمة هناك ينهى معاناة الشعب السورى.

تأتي هذه الزيارة في إطار أولى جولاته في المنطقة منذ تعيينه، والتى يزور خلالها أيضا لبنان الثلاثاء القادم.

كان بيدرسون قد بدأ فى 7 يناير الحالى مهامه خلفاً للمبعوث السابق ستيفان دى ميستورا الذى أمضى أربع سنوات فى عمله.

وأجرى المبعوث الاممى الجديد إلى سوريا سلسلة لقاءات مع الأطراف المعنية بالأزمة السورية، واستهل أولى لقاءاته بزيارة إلى العاصمة دمشق، والتقى منذ أيام مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

