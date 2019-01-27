مكة المكرمة - عبد المنعم البراشي : تفاعل المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، مع شابين صدر أمر بمصادرة حيواناتهم المفترسة حيث أنهما يحبون تربيتها ورعايتها. وعلق تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، قائلًا : أدعوكم لزيارة الهيئة، وسنقوم بدعمكم لتمنية هذه الهواية. وأكد تركي آل الشيخ على أن لايجوز تربية الحيوانات المفترسة في المناطق السكنية، قائلًا : من الخطأ تربية هذه الحيوانات في المناطق السكنية لأن جيرانكم لهم حق… سنخصص لكم اماكن لتربيتها.

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ : لا مكان للحيوانات المفترسة في المناطق السكنية x لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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