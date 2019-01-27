وكالة المسجد النبوي تبدأ تسجيل تصاريح سفر الإفطار لشهر رمضان القادم

مكة المكرمة - عبد المنعم البراشي :

بدأت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي تسجيل إجراءات إصدار تصاريح سفر الإفطار في شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ في موقع الوحدة في باب الملك فهد رقم 21، وذلك لتنظيم عملية إفطار الصائمين داخل المسجد النبوي و ساحاته.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشئون الخدمية والفنية مصلح بن عمير الصاعدي أن آلية إصدار التصاريح جرى تخصيصها بألوان محددة لكل باب ، ليسهل العمل بها وفق التعليمات النظامية لتحقيق راحة المصلين والزوار في

المسجد النبوي.

وبين الصاعدي أن إفطار الصائم الذي يسمح بدخوله هو الخبز والتمر والزبادي والقهوة والشاي ، مشيراً أنه يتم توقيع أصحاب السُفر على التعهد بالالتزام بتعليمات الوكالة التي تنص على نظافة المكان وعدم إدخال مالا يسمح به من الأطعمة والمشروبات وغيرها ، والموضحة على التصريح .