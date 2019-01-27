نائب وزير الحج والعمرة يستقبل مفتي جمهورية كازاخستان

جانب من اللقاء مكة المكرمة - عبد المنعم البراشي : استقبل نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه بمكة المكرمة، اليوم الأحد، فضيلة المفتي العام رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية كازاخستان الشيخ سيريكباي حج اوراز، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والعمرة، والخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري جمهورية كازاخستان.

من جهته، أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن وزارة الحج والعمرة تبذل كافة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتهيئة السبل للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام؛ كي يؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان.

بدوره ثمن فضيلة مفتي جمهورية كازاخستان، ما

كازاخستان.من جهته، أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن وزارة الحج والعمرة تبذل كافة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتهيئة السبل للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام؛ كي يؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان.بدوره ثمن فضيلة مفتي جمهورية كازاخستان، ماتقدمه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن، وتقديم خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين، معربًا عن شكره لوزارة الحج والعمرة على ما تقدمه من خدمات متطورة في مقدمتها التوسع في استخدام "التقنية" وتوظيفها بشكل كامل والتي سهّلت على الحجيج أداء مناسكهم.

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