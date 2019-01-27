روسيا: تركيا لم تنفذ اتفاقها بشأن محافظة إدلب السورية بشكل كامل

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين

وكالات:

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف على أن اتفاقات بلاده مع أنقرة بخصوص محافظة إدلب السورية لم تنفذ بالكامل.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات

لقناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد - أن الوضع في محافظة إدلب لا يزال يثير قلق موسكو ودمشق.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت، في وقت سابق، أن العسكريين الأتراك لم ينجحوا بعد في تنفيذ جميع التزاماتهم بموجب اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب؛ عملا باتفاق الرئيسين بوتين وأردوغان في سبتمبر الماضي.