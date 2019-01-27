سوريا تعلن نجاح عملية جراحية لأسماء الأسد

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أعلنت الرئاسة السورية، أن أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، أنه في سياق متابعة خطوات علاجها من الورمالخبيث (السرطان)، أجرت عملية جراحية في الثدي، وصفت بالناجحة.
وأجرت العملية بالمشفى العسكري بدمشق، ووفقًا للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".
وكانت الوكالة، كشفت في شهر أغسطس 2018، أن زوجة الرئيس السوري، بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي، اكتشفته مبكرًا.
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