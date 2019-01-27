كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تغلق قنصليتها في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، إغلاق قنصليتها في مدينة مزار الشريف الأفغانية، بصورة مؤقتة. ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج"، عن بيان للوزارة، أنه تم اتخاذ قرار الإغلاق بعد ضبط سيدة تحاول إدخال قنبلة يدوية إلى المبنى. وأضافت الوزارة أن مكتب منح التأشيرات سيظل مغلقاً حتى تتخذ السلطات الأفغانية تدابير أمنية مشددة. ولم تتوافر على الفور المزيد من التفاصيل.

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