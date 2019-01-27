كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يصل معبد أبو سمبل في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصحبة زوجته لمعبد أبو سمبل، في إطار زيارة لمصر لمدة 3 أيام، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين، وكان في استقباله وزير الآثار الدكتور خالد العناني ومحافظ أسوان وقيادات من الآثار.

وقام الرئيس الفرنسي، بصحبة زوجته برجيت ماكرون، بجولة في معبد أبو سمبل، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لنقل المعبد إلى مقره الجديد، وسط إجراءات أمنية مشددة صاحبة الرئيس الفرنسي منذ وصولة لمطار أبو سمبل حتى جولة داخل معبد أبو سمبل.

وتأتي الزيارة الفرنسية لمصر ضمن فعاليات العام الثقافي الفرنسي المصري في 2019، الذي يعد الذكرى السنوية الــ150 لافتتاح قناة السويس، والزيارة تستمر لمدة 3 أيام وسيكون في أبو سمبل ليوم واحد فقط يغادر فيها مطار أبو سمبل مساء اليوم الأحد متجهاً لمطار القاهرة الدولي لاستكمال زيارته لمصر.