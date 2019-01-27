كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو: المهلة الأوروبية لإجراء الانتخابات "وقحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مهلة حددتها دول أوروبية للدعوة لإجراء انتخابات في بلاده خلال 8 أيام ووصف تلك الدول بالوقحة.
وفي مقابلة مع قناة (سي.إن.إن ترك) التركية تم بثها اليوم الأحد، قال مادورو، إن زعيم المعارضة خوان غوايدو انتهك الدستور عندما أعلن نفسه رئيساً للبلاد.
وأضاف مادورو، أنه منفتح على الحوار وأن احتمال عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم أنه غير مرجح إلا أنه ليس مستحيلاً.
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