كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تحيا تونس".. الحزب الجديد لرئيس الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لرئيس الحكومة في برلمان تونس، اليوم الأحد، عن تأسيس حزب جديد "حركة تحيا تونس" استعداداً للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

وأعلن الائتلاف في اجتماع عام بمدينة المنستير، معقل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة على الساحل التونسي، عن الحزب الجديد الذي يستعد لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية العام الحالي

وكانت الكتلة البرلمانية قد بدأت قبل أشهر في تنظيم اجتماعات في عدة ولايات مع تنسيقيات جهوية، تمهيداً لتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد الذي سينظم بعد شهرين.

ويقدم الحزب الجديد نفسه كحركة وسطية وامتدادا للدولة الوطنية التي أسسها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، إبان فترة الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956.

ولم يعلن مؤسسو الحزب عن الأمين العام ، كما لم يفصحوا بصفة رسمية ما إذا كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية.

وأغلب النواب والسياسيين المكونين للحزب هم مستقيلون من حزب حركة نداء تونس الذي فاز بانتخابات 2014، وشهد لاحقاً أزمات وانشقاقات داخلية شملت رئيس الحكومة نفسه يوسف الشاهد، الذي جمد نداء تونس عضويته، بالإضافة إلى نواب آخرين مستقلين وشخصيات وطنية.

وتتنافس في تونس حالياً أكثر من 210 أحزاب سياسية، قرابة 10% من بينها ممثلة في البرلمان.