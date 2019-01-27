كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات مع قوات الاحتلال عقب تشييع شهيد برام الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن عدداً من الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني والاختناق بقنابل الغاز في بلدة المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات بعد أن شيع الاف الفلسطينيين جثمان الشهيد حمدي النعسان (38 عاماً) والذي استشهد خلال هجوم نفذه مستوطنون متطرفون على البلدة أدى إلى إصابة نحو عشرة فلسطينيين آخرين.

وقالت مصادر في البلدة إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والرصاص المعدني تجاه المشيعيين بعد انتهاء الجنازة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.