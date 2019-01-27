الحمامة تستعد للتخلي عن الحصان.. أخنوش: “يجب أن نقيم الشراكة وغادي نمشيو بوحدنا للانتخابات” .. الطالبي: هناك خلافات

خلال أشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد اليوم الأحد، لمحت قيادات هذا الأخير إلى أن هناك خلافا يجمع حزبهم مع حليفه التقليدي، التجمع الدستوري، الذي يشترك معه في الفريق البرلماني.

وقال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته، خلال أشغال افتتاح المجلس الوطني لحزبه، صباح اليوم، في الرباط، إن الحزب سيقيم تجربة التحالف مع عدد من الأحزاب، مؤكدا أن ليس له أي تحالف في انتخابات 2021، بالقول: “غادي نمشيو للانتخابات بوحدنا التحالف غادي يكون على أساس النتائج لي غادي يعطيونا المواطنين”، كما دعا أخنوش أعضاء المجلس الوطني لحزبه إلى تقييم العمل البرلماني للحزب، في إطار الفريق المشترك مع حزب الاتحاد الدستوري “التجمع الدستوري”.

ما لمح إليه أخنوش في حديثه، عبر عنه القيادي في حزبه، رشيد الطالبي العلمي، بصريح العبارة، حيث دعا في تصريح صحافي له على هامش مشاركته في أشغال المجلس الوطني للحزب إلى تقييم عمل فريق التجمع الدستوري، مؤكدا أنه “كانت هناك محطات تضم بعض الخلافات، ويجب تقييمها بشكل مؤسساتي”.

يذكر أن خلافا كبيرا كان قد نشب داخل فريق التجمع الدستوري، استدعى تدخل عزيز أخنوش لإخماد ناره، حيث تباد توفيق كميل، رئيس الفريق، والمنتمي للتجمع الوطني للأحرار، وياسين الراضي، نجل إدريس الراضي، القيادي في حزب التجمع الدستوري، ملاسنات داخل قبة البرلمان، على خلفية رفض كميل، الذي يرأس فدرالية المنعشين العقاريين، التأشير على سؤال تقدم به الراضي بشأن ارتفاع أسعار شقق السكن الاقتصادي.