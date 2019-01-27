وليد أزارو يفوز بجائزة أحسن لاعب أجنبي في مصر لسنة 2018

توج الدولي المغربي وليد أزارو، المحترف في صفوف فريق الأهلي المصري، مساء أمس السبت، بجائزة أحسن محترف أجنبي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك خلال استفتاء أجرته لجنتي الشباب والرياضة وجريدة وبوابة الوفد.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن اللاعب المغربي حصل على أكبر عدد من الأصوات، وذلك بعد أن قاد الفريق القاهري للتألق العام الماضي في المنافسات المحلية والقارية، بالإضافة إلى تتويجه هدافا للدوري المصري الممتاز.

وتسلم طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، هذه الجائزة، بعد أن حضر ممثلا للنادي الأهلي في هذه الاحتفالية.