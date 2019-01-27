بعدما وصفه ابن كيران بـ”الوضيع”.. الطالبي العلمي: الرد يكون على كلام العاقل

بعدما هاجمه الأمين لعام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، ووصفه بـ”الوضيع” لاتهامه حزبه بالتأمر، خرج القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، للتعليق على كلام ابن كيران.

وقال الطالبي العلمي، في تصريح له، على هامش حضوره لأشغال المجلس الوطني لحزبه، اليوم الأحد، في الرباط، متهكما على كلام ابن كيران: “يمكن قال الوديع”، مستشهدا بقولة لــ”تشيرشل” للرد على كلام ابن كيران بالقول: “عقول الكبار تناقش أفكار، ومواضيع، وتصورات، والعقول الوسطى تحكي حكايات، وعقول الصغار تتحدث عن أشخاص”.

واستطرد الطالبي العلمي أن الكلام المؤثر “هو كلام العاقل”، معتبرا أن مؤسسة “رئيس حكومة سابق” غير موجودة، وبالتالي ابن كيران يتحدث كشخص فقط.

يذكر أن عبد الإله بن كيران هاجم مرارا تصريحات رشيد الطالبي العلمي، التي وجه فيها اتهامات لحزب رئيس الحكومة السابق بالتآمر على البلاد، ما كان قد تسبب في حملة غضب داخل البجيدي، حاول الأمين العام للحزب الحالي، سعد الدين العثماني، عدم الرد عليها، غير أن نبرة الاستنكار حضرت في تصريحات عدد من قيادات الحزب.