بعد أن رفضت دخول إسرائيليين لأراضيها.. اللجنة الأولمبية تجرد ماليزيا من استضافة بطولة العالم

قررت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الأحد، تجريد ماليزيا من حق استضافة بطولة العام للسباحة لعام 2019، وذلك بسبب منعها مشاركة رياضيين إسرائيليين ودخولهم للتراب الماليزي.

وقال أندرو بارسونز، رئيس اللجنة الأولمبية، في بلاغ رسمي، نشره على موقع الرسمي للجنة إنه ”ينبغي أن تكون جميع البطولات العالمية مفتوحة أمام كل الرياضيين والدول المؤهلة للتنافس بأمان ودون تمييز“.

وأضاف البلاغ ذاته، ”عندما تستبعد دولة مضيفة رياضيين من دولة معينة لأسباب سياسية فلن يكون لدينا مطلقا حينها بديل سوى البحث عن مضيف جديد للبطولة“.

وكان رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، قد أكد في الحادي عشر من الشهر الجاري، رفض بلاده منح رياضيين إسرائيليين تأشيرة دخول البلاد، للمشاركة في البطولة وصرح مهاتير في مؤتمر صحفي قائلا: “إذا كان الرياضيون الإسرائيليون مصرين على المشاركة في البطولة، فهذا يعتبر خرقاً لمبادئ السياسة الماليزية”.