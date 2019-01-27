نتنياهو يعلن اعتراف إسرائيل بزعيم المعارضة رئيسا شرعيا لفنزويلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعترفت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الاعتراف رسميًا بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا، وذلك في ظل الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل للإسراع في إعلانها الرسمي عن دعمها للإجراءات الانقلابية الهادفة للإطاحة بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.
وفي شريط مصور نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل تنضم إلى كل من الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أميركا اللاتينية وأوروبا، في الاعتراف بالقيادة الجديدة في فنزويلا".
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