جيمس يعود أخيرًا لتدريبات الليكرز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال لوس أنجلوس ليكرز، المنافس في دوري السلة الأميركي للمحترفين، إن نجم الفريق ليبرون جيمس، عاد إلى تدريب الفريق للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة في الفخذ قبل أكثر من شهر، لكنه سيغيب عن مواجهة فينكس صنز، اليوم الأحد.

وعانى أفضل لاعب في البطولة أربع مرات، الذي انضم إلى ليكرز الصيف الماضي، من إصابة خلال الفوز على غولدن ستيت وريورز، حامل اللقب في آخر موسمين، في يوم عيد الميلاد.

وخسر ليكرز عشر مباريات مقابل خمسة انتصارات منذ غيابه. ولم يشارك جيمس البالغ عمره 34 عاما، في التدريب بأكمله، واكتفى بالمشاركة في تدريبات الدفاع.

وأبلغ مدرب ليكرز، لوك والتون، الصحفيين إن "كانت مشاركته الأولى في تدريب يحتاج إلى هذا النوع من التحركات. بدا بحالة جيدة. ما زال يلعب بشكل جيد لو كنتم تتساءلون".

ويتصدر جيمس، قائمة مسجلي ليكرز، هذا الموسم إذ يبلغ متوسطه 27.3 نقطة في 34 مباراة بالإضافة إلى الاستحواذ على 8.3 كرة مرتدة وهو الأعلى في الفريق.

ويحتل ليكرز، الذي يستضيف صنز، اليوم، المركز التاسع في القسم الغربي متأخرا بانتصارين عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.