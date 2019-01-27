انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 05:26 مساءً - أصيب فلسطيني بجراح، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الأحد؛ خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" فإن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة "المغيّر" شرقي رام الله، عقب تشييع جثمان فلسطيني قُتل، السبت، برصاص إسرائيلي.

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، في حين رشق الشبان القوات بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

وقال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العلاج ميدانياً لمصاب بالرصاص المطاطي في الساق، ولعشرات المصابين بحالات اختناق.

وفي وقت سابق الأحد، شيّع مئات الفلسطينيين جثمان حمدي النعسان (38 عاماً)، في بلدة "المغيّر".

جدير بالذكر أن النعسان استشهد في أثناء تصديه مع أبناء قريته لهجوم شنه مستوطنون، أمس السبت، على منازل البلدة، بمساندة من قوات الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي بصورة مباشرة على المواطنين، وهو ما أدى إلى إصابة النعسان برصاصة قاتلة في منطقة الصدر.

والشهيد النعسان أسير محرر، أمضى في سجون الاحتلال ثماني سنوات، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، أصغرهم لم يبلغ عامه الأول.