شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات تنهب وتعبث بمحتويات متحف أثري في ذمار والان مع التفاصيل

أقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابةي، يوم أمس، متحف بنيون الأثري، في مديرية الحداء بمحافظة ذمار، وعبثت، بمحتوياته، وذلك في إطار إستهدافها المستمر لتراث وأثار وتاريخ اليمن .

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، مدير عام فرع الهيئة العامة للمتاحف والآثار والمخطوطات بذمار فايز الضبياني، أن العناصر الإنقلابية، أقدمت يوم أمس على اقتحام المتحف ونهبت العديد من القطع الأثرية المهمة الذي كان يحتويها المتحف وافرغت مكتبته الوطنية وملأت جدران قاعاته بصور قتلاها.

ولفت الى أن مليشيا الحوثي تعمدت نزع صور رموز ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة وصور رؤساء اليمن المتعاقبين على حكمه منذ قيام الجمهورية ، الموجودة في جدران المتحف واستبدلتها بصور رمز السلالة الحوثية .

وحمل الضبياني ملي شيا الحوثي الارهابية مسئولية العبث بتاريخ وتراث اليمن ..داعيا وجهاء واعيان قبيلة الحداء الى التحرك لحماية تراث اجدادهم من السلب والنهب ، وتوحيد صفهم لوضع حد لمثل هذه التصرفات الحوثية المستفزة لقبيلة الحداء وأبنائها.

وتواصل الميليشيات الإنقلابية عبثها بالموروث التاريخي والثقافي لليمن، حيث أقدمت قبل أيام على نهب المخطوطات والكتب التاريخية والعلمية، وبينها نفائس نادرة، من مكتبة مدينة زبيد التاريخية الواقعة بالقلعة التاريخية بالمدينة التابعة لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

ولم تكتفي الميليشيات بنهب الكتب والمخطوطات الاثرية التي تحتوي على تاريخ وحضارة المدينة التاريخية، كما قامت بنهب المولد الكهربائي الخاص بالمكتبة.

وتوثق المخطوطات والكتب المنهوبة لتاريخ المدينة التي كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر، وتمثل موقعًا تاريخيًا وأثريًا كبير على مستوى الوطن العربي.