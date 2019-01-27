شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المشاورات الإماراتية العراقية تبحث مكافحة التطرف والإرهاب والان مع التفاصيل
بحثت لجنة المشاورات السياسية الإماراتية العراقية، خلال اجتماعها الأول الذي عقد في بغداد، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها إعادة الإعمار ومكافحة التطرف والإرهاب وتحفيز فرص التجارة والاستثمار إضافة إلى مناقشة المواقف الإقليمية ومجالات التعاون السياسي والثقافي، وفقا للعين الإخبارية.
وتناول الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد أمس السبت، على مستوى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ووزارة خارجية العراق، علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
ترأس اللجنة من جانب الإمارات خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بينما ترأسه من الجانب العراقي نزار عيسى الخير الله الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية بحضور عدد من المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين.
وأكد المرر أهمية هذه الجولة من المشاورات لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين والتشاور والتنسيق في مختلف القضايا التي تهم الجانبين، كما اتفق الجانبان على عقد اجتماع ثانٍ للمشاورات السياسية في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.
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