شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يعين رئيساً لجهاز الإستخبارات خلفاً للواء طماح والان مع التفاصيل
عيّن رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، رئيساً جديداً لهيئة الإستخبارات العسكرية والإستطلاع، خلفاً للواء محمد صالح طماح الذي أستشهد حراء حادث إرهابي نفذته ميليشيا الحوثي الإنقلابية بطائرة مسيرة على قاعدة العند العسكرية .
ونص قرار الرئيس هادي، بتعيين العميد الركن أحمد محسن سالم اليافعي رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع خلفاً للواء محمد صالح طماح.
وكان طماح قد توفي مؤخرا إثر إصابته في هجوم من ميليشيات الحوثي بطائرة مسيرة استهدف قاعدة العند العسكرية جنوب اليمن في 10 يناير/كانون الثاني الحالي.
كما نصت قرار الرئيس هادي، ترقية العميد أحمد اليافعي إلى رتبة لواء.
وكان اليافعي يشغل مدير دائرة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع قبل الحرب الاخيرة.
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