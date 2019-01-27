شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: وفد من المجلس الإنتقالي يزور شركة مصافي عدن والان مع التفاصيل
زار وفد من المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، مبنى شركة مصافي عدن، في مديرية البريقة، غرب العاصمة المؤقتة عدن .
وجاءت هذه الزيارة، بتكليف من رئيس هيئة رئاسة المجلس، القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وضم الوفد، عضوا هيئة الرئاسة، المهندس عدنان محمد الكاف، ود. سهير على أحمد، رئيس القيادة المحلية للمجلس في العاصمة عدن، د. عبدالناصر الوالي .
وكان في استقبال قيادات المجلس الانتقالي، المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن، محمد البكري، والمدير الفني، المهندس محمد يسلم ، وكبير المهندسين، المهندس سعيد محمد بن محمد الذين أطلعوا الوفد على سير العمل في المصفاة، كما جرت مناقشة الصعوبات التي واجهت سير الأداء خلال الفترة الماضية.
وشدد قيادات المجلس على أهمية عودة المصفاة لممارسة دورها الريادي باعتبارها من أهم المرافق الحيوية في البلاد، ورافدا أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني.
وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل والعمل المشترك بين الجانبين لتذليل الصعاب وإيجاد حلول ناجعة للمشكلات.
وجاءت زيارة الوفد إلى مبنى شركة مصافي عدن، عقب دعوات أطلقتها منظمات مجتمعية جنوبية تطالب بالإحتشاد الثلاثاء القادم للمطالبة بما أسموه حقوق العمال بناءاً على نداء وجهته لجنة عمالية غير معترف بها داخل المصفاة .
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