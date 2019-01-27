شكرا لقرائتكم خبر عن تعز .. الشرطة تدشن الاستراتيجية الأمنية للعام الجديد والان مع التفاصيل

أعلنت إدارة الشرطة العامة في محافظة تعز، اليوم الأحد، عن تدشين الإستراتيجية الأمنية للعام 2019م بحضور قيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة.

وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة، قال وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ان الحديث عن الجهود التي بذلت لاستعادة دور الدولة ومؤسساتها في تعز يأتي في طليعتها المؤسسة الأمنية ومنتسبيها الذين كان لهم الفضل الأبرز في إعادة الروح لهذه المدينة من خلال العمل المتواصل والإصرار على إعادة بناء المنظومة الامنية رغم كل الظروف والتعقيدات .

فيما أوضح مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي ان أبرز توجهات الإستراتيجية الأمنية تتمثل في تدريب وتأهيل الكادر البشري واستكمال تجهيز البنية التحتية للمقرات الأمنية بما يمكن كافة الإدارات من أداء واجبها الأمني بكفاءة واقتدار.

وأضاف إلى هناك جهود تبذل لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأمن وتأهيل المنظومة الأمنية وغرف عمليات وسيطرة وتوحيد القرارات ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات في البحث الجنائي والأدلة وربط كافة الأقسام بدائرة معلومات موحدة .

وأشار إلى أن العام 2019 سيشهد خطة للانتشار الأمني بما يغطي جغرافية المحافظة وتفعيل إدارة الدفاع المدني وشرطة السير والشرطة المجتمعية ودائرة الاتصالات والبلاغات وتعزيز التعاون الاستخباراتي بما يخدم الحقوق العامة والخاصة .

وشهد التدشين استعراض لمستوى الأداء الأمني خلال العام الماضي ومؤشرات الاستراتيجية الأمنية للعام 2019م .

حضر التدشين وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن عبد الكريم الصبري والوكيل عبد الحكيم عون وأركان حرب المحور قائد اللواء 170 دفاع جوي العميد عبد العزيز المجيدي وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والالوية العسكرية ومدراء المكاتب التنفيذية .