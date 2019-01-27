شكرا لقرائتكم خبر عن «سد النهضة» يتصدر مباحثات السيسي والبشير والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير اليوم الأحد أهمية التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت.

وقال السيسي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني الذي يقوم بزيارة لمصر تستغرق يوما واحدا ، إن الجهود المشتركة مع السودان طوال العام الماضي تكللت بانعقاد اللجنة العليا المشتركة في أكتوبر الماضي بالخرطوم، وشهدت التوقيع على 12 اتفاقية، فضلا عن تقييم مسارات تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين .

وأوضح السيسي أن اللقاء مع الرئيس السوداني تطرق الى المشروعات المشتركة بين البلدين خاصة الربط الكهربائي إضافة الى المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مؤكدا أن زيارة البشير تاتي تتويجا للجهود التي بذلت على مدار العام الماضي في القضايا محل الاهتمام .