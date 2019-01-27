شكرا لقرائتكم خبر عن "مادورو" يرفض مهلة أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مقابلة تم بثها الأحد المهلة التي حددتها دول أوروبية له للدعوة لانتخابات في غضون ثمانية أيام مصرا على أن بلاده "غير مرتبطة" بأوروبا.
وقال مادورو "عليهم سحب هذه المهلة. لا يمكن لأحد أن يعطينا مهلة".
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