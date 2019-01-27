نائب الرئيس الإيراني يتوجه الاثنين إلى سوريا للقاء الأسد وتوقيع اتفاقيات استراتيجية

ذكرت وكالة مهر الإيرانية، الأحد، أن نائب رئيس الجمهورية الإسلامية إسحاق جهانغيري، يتوجه غدا الاثنين إلى سوريا للتوقيع على "اتفاقات استراتيجية" بين البلدين.
وأوضحت الوكالة أن جهانغيري سيجري خلال زيارته التي من المتوقع أن تستغرق يومين، محادثات مع الرئيس السوري، بشار الأسد، ورئيس الوزراء، عماد خميس، وعدد من المسؤولين السوريين الآخرين، لمناقشة القضايا الثنائية بين الجانبين.
وشددت على أن من المخطط أن تتوج زيارة نائب الرئيس الإيراني، الذي سيترأس وفدا اقتصاديا لبلاده إلى سوريا، بـ"التوقيع على اتفاقيات استراتيجية بين دمشق وطهران".
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