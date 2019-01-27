انقطاع التيار الكهربائي في السودان

الخليج 365/ بغدادأعلن مركز التحكم القومي لشبكة الكهرباء في السودان (حكومي)، الأحد، انقطاع التيار الكهربائي بعموم البلاد.

وذكر المركز، في بيان نشرته "الأناضول"، أن المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة، تدريجيا.

ولم يشر البيان، إلى أسباب انقطاع التيار عن الشبكة القومية للكهرباء، التي تمد جميع ولايات البلاد بالتيار الكهربائي، أو موعد عودته بشكل كامل.



وفي 10 كانون الثاني الجاري، انقطعت الكهرباء عن كل ولايات البلاد، وأرجعت وزارة الكهرباء حينها السبب، إلى "عطل فني".

وفي 21 من الشهر ذاته، وقع إطفاء عام للكهرباء، دون أن تقدم الجهات الرسمية أي توضيح لأسبابه.

وتشهد الولايات السودانية طلبا متزايدا على الطاقة الكهربائية، وسط بطء في عمليات بناء محطات جديدة، بفعل العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد التي استمرت عقدين، قبل رفعها في تشرين الأول 2018.

