السفير الإيطالي الجديد لليبيا يتسلم مهام منصبه الشهر المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت صحيفة إيطالية، الأحد، عن أن السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا جيوزيبي بوتشينو سيصل إلى طرابلس مطلع فبراير/شباط المقبل خلفا للسفير السابق جوزيبي بيروني.

وأكدت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، الأحد، أن الحاجة بدأت ملحة لإرسال السفير بوتشينو إلى العاصمة طرابلس بعد أن عينت فرنسا سفيرة لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن السفير الجديد على دراية جيدة بالملف الليبي.

وقررت الخارجية الإيطالية تعيين بوتشينو خلفا لجوزيبي بيروني الذي غادر ليبيا في أغسطس/آب العام الماضي، وسط انتقادات موجهة له بالتدخل في شؤون البلاد.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الاشتباكات التي جرت في العاصمة طرابلس ستعقد مهمة السفير الجديد، موضحة أن فشل سياسة احتواء تدفقات الهجرة، وإخفاق عملية تأهيل حرس خفر الساحل الليبي ستكون من ضمن أولويات السفير الإيطالي الجديد.

ورافق السفير الإيطالي الجديد مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، الخميس الماضي، في روما خلال اجتماعاته بمختلف المسؤولين الإيطاليين، وهي محادثات ركزت على الإعداد للملتقى الوطني الجامع، حيث وصفت صحيفة "لاريبوبليكا" تلك التحضيرات بأنها "لا تزال عالقة في أعالي البحار".