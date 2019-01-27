مادورو: فنزويلا خرجت منتصرة من اجتماع مجلس الأمن

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نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن بلاده خرجت منتصرة من اجتماع مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، واستشهد على ذلك بمغادرة وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو القاعة قبل انتهاء اجتماع المجلس لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا، مضيفا: "أنا أطلب التصفيق الحاد لوزير الخارجية، خورخي أريازا، لقد فزنا بالأمم المتحدة، نصر عظيم بدعم من معظم دول مجلس الأمن الدولي"، جاء ذلك في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم، في اجتماع مع شباب من أنصاره تم بثه على موقع "تويتر"، اليوم الأحد.

ولفت مادورو الانتباه إلى حقيقة أن بومبيو قد غادر قاعة اجتماعات مجلس الأمن قبل نهاية الاجتماع، قائلا: "لقد ترك مايك بومبيو الاجتماع".اقرأ أيضا| عواقب خطيرة تنتظر أمريكا بعد اعترافها بـ«جوايدو»وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد أمس السبت، جلسة لمناقشة الوضع في فنزويلا، وبعد حوالي 5 ساعات من النقاشات، لم يخرج