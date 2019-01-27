انت الان تتابع مادورو يرفض المهلة الأوروبية لإجراء انتخابات جديدة في #فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مقابلة تم بثها الأحد المهلة التي حددتها دول أوروبية له للدعوة لانتخابات في غضون ثمانية أيام مصرا على أن بلاده "غير مرتبطة" بأوروبا.

وقال مادورو في المقابلة التي أجرتها معه "سي إن إن تورك" وتمت دبلجتها إلى اللغة التركية من الإسبانية "عليهم سحب هذه المهلة. لا يمكن لأحد أن يعطينا مهلة".

وأضاف أن "فنزويلا غير مرتبطة بأوروبا. هذه وقاحة تامة"، واصفا تحركات الدول الأوروبية بأنها "خطأ".

وحذرت قوى أوروبية بينها فرنسا وهولندا وألمانيا السبت من أنها قد تعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس إلا إذا دعا مادورو لإجراء انتخابات في غضون ثمانية أيام بينما منحته كل من بريطانيا وإسبانيا مهلة مشابهة.

وأعلن غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا الأربعاء خلال تظاهرة حاشدة نظمتها المعارضة ضد مادورو.

ومنذ ذلك الحين، دعمت الولايات المتحدة وكندا والكثير من دول أميركا الجنوبية بما فيها البرازيل وكولومبيا إعلان غوايدو.

لكن مادورو قال في المقابلة إن غوايدو "ينتهك الدستور" واتهم واشنطن بـ"محاولة الانقلاب" على حكمه. ورأى أن "كل ما يجري مرتبط بأميركا. إنهم يهاجموننا ويعتقدون أن فنزويلا حديقتهم الخلفية".

وأكد أنه سيتجاوز التحدي الذي تواجهه سلطته مشيرا إلى أنه "منفتح على الحوار". لكنه استبعد عقد لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال "الأمر ليس مستحيلا لكنه مستبعد. بعثت رسائل كثيرة إلى دونالد ترامب".

ووطد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخرا علاقته بمادورو حيث زاره الشهر الماضي في كراكاس.

وزار مادورو تركيا العام الماضي بعد فوز اردوغان في الانتخابات الوطنية والرئاسية حيث وصف الرئيس التركي بأنه "صديق" لكراكاس.