الان تتابع الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة حاولت الاقتراب من قاعدة حميميم الروسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلن المرصد السوري لحوق الإنسان، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات مسيرة عن بعد حاولت الاقتراب من قاعدة حميميم الروسية على الساحل السوري.

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