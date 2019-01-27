الان تتابع الجيش اليمني: صبرنا لن يطول على انتهاكات الحوثي.. والأمم المتحدة هربت من تنفيذ مسؤولياتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي، أن هروب الأمم المتحدة من تنفيذ مسؤولياتها بالحديدة يشجع مليشيا الحوثي على ارتكاب مزيد من المجازر.

وأضاف حسب ما نقلته وسائل الإعلام اليمنية، اليوم الأحد، أن ميلشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 745 خرقًا في الحديدة، أسفرت عن مقتل 51 مدنيًا وإصابة 370 آخرين إصابة بعضهم خطرة، قائلا: “صبرنا لن يطول”.