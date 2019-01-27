الحكم قتلًا لـ 4 يمنيين قتلوا باكستانى وسرقوه بمكة

السعودية- ليندا سليم:

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل في أربعة جناة قتلوا وافداً يعمل حارساً بمقر إحدى الشركات، وسرقة ما بحوزته وكيابل الشركة بمكة المكرمة.

وقد اصدرت بيانا، حيث اقدم قدم كل من: علي سالم إبراهيم يحي، وعبد الباسط عبد الصمد غرسان، ويحي عايش مسعود بخيت، وياسين محمد علي - يمنيي

الجنسية -، على قتل رحيم تاج غلام ، باكستاني الجنسية ، الذي يعمل حارساً بمقر إحدى الشركات وسرقة ما بحوزته وكيابل الشركة، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض عليهم.

وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم، وبإحالتهم إلى المحكمة

العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، ولأن ما قام به المدعى عليهم فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليهم، وأن يكون ذلك بقتلهم.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وذلك بقتلهم، وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجناة اليوم الأحد بمنطقة مكة المكرمة".

