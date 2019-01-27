كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير داخلية إيطاليا يخطط لرفع دعوى قضائية ضد سفينة إنقاذ مهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، اليوم أنه بدأ في جمع أدلة تجريمية من شأنها أن تمكنه من رفع دعوى على سفينة إنقاذ المهاجرين التي تحمل العلم الهولندي، وهي السفينة سي ووتش 3، والتي سمحت لـ47 مهاجرًا بالنزول في إيطاليا.

وقال "سالفيني": "لدينا عناصر ملموسة لنعلن أن قبطان وطاقم السفينة سي ووتش 3 قد عرضوا حياة أولئك الذين كانوا على متنها للخطر عن طريق عصيان اتجاهات دقيقة قبل أيام لإنزالهم في أقرب ميناء، وليس إيطاليا!".

وشدد "سالفيني" على أنه سيقدم للمدعين دليلًا على ادعائه بأن قبطان السفينة وطاقمها خرقوا القانون، وأن لديهم رغبة واضحة في استخدام هؤلاء المهاجرين في معركة سياسية.

وتعليقًا على تحرك المسؤول، قالت وزارة الداخلية الإيطالية، إنه "يجمع عناصر لتقييم ما إذا كان سيوجه اتهامات ضد طاقم مراقبة البحر بأكمله لصالح الهجرة غير الشرعية".

وكانت قد واجهت سفينة الإنقاذ المهاجرة التي تحمل العلم الهولندي سي ووتش 3 بالفعل متاعب قانونية؛ في العام الماضي، واحتجزت السلطات المالطية السفينة، ووصفت منظمة غير حكومية ألمانية هذه الخطوة بأنها "حملة سياسية لوقف الإنقاذ المدني في البحر".