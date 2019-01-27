كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسماء الأسد تجري عملية جراحية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع السيدة أسماء الأسد خطوات علاجها من الورم الخبيث.

أعلنت صحفة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على موقع فيسبوك، أن أسماء الأسد خضعت لعملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري في دمشق.

وأضافت الصفحة أن العملية "تكللت بالنجاح".

وجاء في المنشور: "كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان، السيدة أسماء الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث.. وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بدمشق تكللت بالنجاح.

كما أعلنت أسماء الأسد، في 8 أغسطس الماضي أنها بدأت المرحلة الأولية من علاج سرطان الثدي تم اكتشافه في مراحله المبكرة.

يشار إلى أن سوريا أطلقت بداية أكتوبر الجاري "الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي"، وقامت بتغليف صرح "أنا أحب دمشق" في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية بالأشرطة الوردية ضمن شهر التوعية العالمي بالمرض.