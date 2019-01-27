كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع رأي: السترات الصفراء لم تغير ماكرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر الفرنسيون أن أزمة السترات الصفراء لم يكن لها أي تأثير على الطريقة التي يدبر بها الرئيس إيمانويل ماكرون تصرفاته.

فقد أظهر استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لصالح صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" ونُشر اليوم الأحد أن اثنين من الفرنسيين من أصل ثلاثة يعتقدون أن الأزمة لم تغير طريقة ممارسة ماكرون لمهام منصبه.

ورأى 66% ممن شملهم استطلاع الرأي أن الرئيس ماكرون "لم يتغير"، مقابل 34% اعتبروا عكس ذلك.

وردًا على سؤال حول عناصر رئاسة إيمانويل ماكرون التي يرغبون في رؤيتها تتغير بشكل أساسي، ذكر 85% من المشاركين في الاستطلاع اهتمامه بمخاوف الفرنسيين و80% طريقته في التعبير عندما يتحدث مع الفرنسيين و78% سياسته الاقتصادية والاجتماعية و73% طريقته في تجسيد المنصب الرئاسي.

وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت يومي 24-25 يناير على عينة من 1008 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فأكثر.

وكانت سلسلة من استطلاعات الرأي قد شهدت توقف التراجع المستمر لشعبية الرئيس ماكرون منذ عام. فقد ازدادت شعبيته للشهر الثاني على التوالي (4%) إلى مستوى لا يزال محدودًا.

وبحسب هذا الاستطلاع الأخير الذي نُشر يوم الجمعة، فإن نحو اثنين من أصل ثلاثة فرنسيين (64%) يواصلون تأييد حركة السترات الصفراء، أي أقل بـ7 نقاط من بداية شهر ديسمبر، مقابل 36% يعارضونها.