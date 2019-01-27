كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن اكتشاف احتياطيات النفط غير المستغلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجان زنكنة، أن شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) اكتشفت النفط الخام الخفيف غير المستغل بالقرب من مدينة عبادان.

وقال "زنكنة": "هذه أول مرة نصل فيها للنفط الخام داخل موقع عبادان."

ويأتي هذا الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عندما عرضت وكالة الطاقة الدولية تقريرًا قالت فيه إن إنتاج النفط في إيران، - الذي تقيده العقوبات الأمريكية -، انخفض بمقدار 520 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، بانخفاض من 2.8 مليون برميل في اليوم لشهر اكتوبر.

في نوفمبر من العام الماضي، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة من التدابير التقييدية تستهدف صادرات النفط الإيرانية.