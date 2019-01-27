كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارزاني: لدينا مخاوف من عودة "داعش" للأنبار ونينوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، اليوم الأحد، مخاوفه من عودة تنظيم "داعش" إلى محافظتي الأنبار ونينوى العراقيتين.
وقال خلال مؤتمر صحفي في أربيل إن "إقليم كردستان العراق لديه تنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بما يخص الملف الأمني ومحاربة الإرهاب، للحفاظ على الانتصارات التي تحققت بطرد تنظيم داعش من المدن العراقية".
وأضاف "لدينا مخاوف من عودة ظهور التنظيم من جديد".
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