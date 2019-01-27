كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: الاتفاق مع تركيا "لم ينفذ بالكامل" في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال متحدث باسم الكرملين، الأحد، إن اتفاقا مع تركيا بشأن محافظة إدلب السورية لم ينفذ بالكامل، مما يزيد من قلق موسكو ودمشق.
ورغم إعلان موسكو وأنقرة إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، قالت وزارة الخارجية الروسية، الأسبوع الماضي، إن الأوضاع هناك تتدهور بسرعة، وإن المنطقة تخضع بالكامل تقريبا لسيطرة مسلحي جبهة النصرة.
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بعد محادثات أجراها قبل أيام مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أنهما ناقشا الخطوات التي يمكن لهما اتخاذها للحفاظ على استقرار الوضع في إدلب.
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