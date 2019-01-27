كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تحتجز سائحا روسيا في مطار بن غوريون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن توقيفها سائحا روسيا أطلق طائرة مسيرة صغيرة في مطار بن غوريون الدولي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية، ميخائيل زينغرمان، في اتصال هاتفي مع وكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد، أن السلطات مددت احتجاز السائح البالغ من العمر 46 عاما، يوما إضافيا.
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وذكر المسؤول أن السائح "لا يهدده أي شيء"، وهو سيغادر إلى وطنه غدا الاثنين.
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