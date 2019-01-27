كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف أجنبية تسلط الضوء على التعاون الذي يشهده الشرق الأوسط في مجال الطاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونشرت كل من بلومبرج وأسوشيتد برس تقارير حول أهمية التحالف بين دول المنطقة، وأيضا حول دور إسرائيل المتنامي.
وفي حين تركز بلومبرج على الخطط التصديرية الخاصة بإسرائيل فيما يتعلق بالغاز، بما في ذلك خطتها لإنشاء خط أنابيب لتصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا بدلا من القيام بذلك من خلال منشآت الغاز المسال المصرية.
ولفتت أسوشيتد برس، إلى تصريحات الصحف الإسرائيلية حول أهمية زيادة التعاون بين إسرائيل وجيرانها العرب بدلا من تركيا وإيران.
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