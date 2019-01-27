صحف أجنبية تسلط الضوء على التعاون الذي يشهده الشرق الأوسط في مجال الطاقة

وشاركت فيه سبعة دول منتجة للغاز بشرق المتوسط، وهي مصر وقبرص واليونان والأردن وفلسطين وإسرائيل وإيطاليا، حيث تم بحث سبل التعاون بين تلك الدول من أجل إنشاء سوق إقليمي للغاز.

ونشرت كل من بلومبرج وأسوشيتد برس تقارير حول أهمية التحالف بين دول المنطقة، وأيضا حول دور إسرائيل المتنامي.

وفي حين تركز بلومبرج على الخطط التصديرية الخاصة بإسرائيل فيما يتعلق بالغاز، بما في ذلك خطتها لإنشاء خط أنابيب لتصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا بدلا من القيام بذلك من خلال منشآت الغاز المسال المصرية.