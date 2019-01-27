بلال حساني.. مثلي مغربي اختاره الفرنسيون لتمثيلهم في إسرائيل-فيديو

اختار الفرنسيون، في حلقة مباشرة، أمس السبت، على قناة “فرونس2″، الشاب المغربي مثلي الجنس، بلال حساني، لتمثيلهم في أكبر مسابقة موسيقية “أوروفيزيون”.

وعلى الرغم من أن لجنة التحكيم منحت بلال حساني نقطا متدنية، إلا أن تصويت الجمهور مكنه من الفوز باللقب، وتمثيل فرنسا، في شهر ماي المقبل، في إسرائيل.

وتمكن بلال من كسب أصوات الجمهور، بعدما قدم أغنيته “Roi”، التي تعكس المعاناة اليومية، التي يتعرض لها المثليون داخل المجتمع، مدافعا عن حقوقهم.

وسبق أن شارك بلال حساني في برنامج “ذو فويس كيدز”، وهناك كسب قاعدة جماهيرية، ويملك أزيد من 380 ألف متابع على حسابه في “أنستغرام”.