أخنوش يمر إلى السرعة القصوى استعدادا للانتخابات.. رفع المنخرطين إلى 200 ألف ومؤتمرات في المغرب وخارجه

في كلمته، صباح اليوم الأحد، تحدث الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه بلغة المتأهب للانتخابات الجماعية، والبرلمانية المقبلة، باسطا خريطة طريق حزبه، للانتقال إلى السرعة القصوى للاستقطاب، والإشعاع.

وقال أخنوش إن حزبه يضم اليوم ما يقارب مائة ألف منخرط، داعيا الأعضاء إلى العمل على الاستقطاب، لتحقيق هدف استقطاب مائتي منخرط في أفق عام 2020

وكشف أخنوش سلسلة مكثفة من المؤتمرات يستعد حزبه لتنظيمها إلى غاية شهر شتنبر المقبل، منها تنظيم قمة المرأة التجمعية، ومؤتمر مغاربة العالم في إسبانيا، في شهر مارس المقبل، ولقاء وطني لمنتخبي حزبه في مدينة الجديدة، قال إنه سيكون الأول “حتا بينا بزاف، ولكن عمرنا ما تلاقينا”، بالإضافة إلى استمرار هيكلة باقي المؤسسات التابعة للحزب.

واعتبر أخنوش أن حزبه استطاع في ظرف سنة ونصف السنة، تأسيس عدة هيآت، منها منظمة الطلبة التجمعيين، ومنظمة المهندسين وهيأة التجار، غير أنه فوجئ لدى سؤاله لرئيس هيأة التجار عن عدد الذين حضروا للقائها في الدارالبيضاء بانتخاب ثلاث مائة تاجر فقط.