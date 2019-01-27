المغربي زكرياء التجاري يتوج بطلا للعالم في رياضة المواي طاي

توج المغربي زكريا التجاري، أمس السبت بمراكش، بلقب بطولة العالم للمحترفين للمنظمة العالمية للمواي طاي لوزن أقل من 66 كلغ بعد تفوقه بالنقاط على الإسباني من أصول فينزويلية مايكل سورتينو.

وفاز زكريا التجاري بلقب النسخة الرابعة للجائزة الدولية الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للكيك بوكسينغ، ليعلن بذلك عن ميلاد بطل مستقبلي في هذا الصنف الرياضي.

وسيطر البطل المغربي على مجمل أطوار النزال دون أن يترك أي حظ لخصمه الإسباني.

وخلال هذا النزال الذي لعب في خمس جولات، كان البطل المغربي قريبا من الفوز بالضربة القاضية على خصمه الإسباني مايكل سورتينو البطل القاري (أوروبا – أمريكا)، الذي لم يتمكن من مجاراة الإيقاع الذي فرضه زكرياء التجاري.

وأعرب زكرياء التجاري، في تصريح للصحافة عقب النزال، عن امتنانه للجمهور المغربي الذي قدم له الدعم خلال هذا النزال الحاسم، مشيرا إلى أنه كان في الموعد وشرف المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن البطل المغربي يتوفر على سجل حافل بالألقاب في مقدمتها اللقب الأوروبي لمنظمة أونفيزيون فيثسينس، ولقب هولندا لسنة 2015 إضافة إلى فوزه بثلاثة وعشرين مباراة احترافية، منها سبعة انتصارات حسمها لصالحه بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم.

وتضمن برنامج هذا النزال الدولي، المنظم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي الصافات والرياضات المماثلة، إجراء أربع مباريات أخرى في هذا الفن الرياضي جمعت بين أبطال مغاربة.

وفي ما يلي النتائج التي أسفرت عنها هذه المباريات:

1- في وزن أقل من 60 كلغ، صلاح الدين بريان عن جمعية المجد مراكش يهزم عثمان الرهوني من جمعية تنين صيلان مراكش.

2- في وزن أقل من 67 كلغ ، محمد إبراهيم صيلان من جمعية التنين بمراكش ، يتفوق على منافسه أسامة بوسعيد عن جمعية التقنية مراكش.

3 – في وزن أقل من 51 كلغ، وليد السنوسي من جمعية نادي سيطان جيم الرباط ، يفوز على زكرياء صابر عن جمعية التقنية مراكش .

4- في وزن فئة أقل من 67 كلغ، حمزة الحيمر من جمعية أرينا البيضاء يتفوق على عثمان بن مسعود من جمعية تيم بارا تمارة.