جماهير الرجاء تحمل غاريدو مسؤولية الهزيمة: “خياراته غير مفهومة وحلم البطولة العربية تبخر” – فيديو

ظهرت معالم الغضب والحسرة واضحة على ملامح أنصار فريق الرجاء البيضاوي، وهم يغادرون المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مباشرة بعد انتهاء مباراة الفريق الأخضر والنجم الساحلي التونسي، والتي انتهت بهزيمة الفريق بثائية في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وأجمع جل أنصار الفريق على تحميل مدرب الفريق، خوان كارلوس غاريدو مسؤولية الهزيمة، وذلك بسبب خياراته التقنية، خاصة إبعاد كل من محمود بنحليب وليما مايبيدي، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على عبد الإله الحفيظي منذ البداية.

كما وجهت فئة أخرى من المحبين المسؤولية لبعض اللاعبين، بالإضافة إلى عوامل أخرى أبرزها التحكيم وطريقة لعب الفريق التونسي، الذي تعمد إضاعة الوقت.

هذه النتيجة، يرى البعض بأنها قضت بشكل تام على آمال الرجاء، بينما مازال يتمسك البعض الآخر بخيط رفيع من الأمل.

إليكم ما قاله بعض عشاق الفريق الأخضر لـ”اليوم24″، مباشرة بعد نهاية المباراة: